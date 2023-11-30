Мишустин поручил подготовить постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

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Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки бизнеса, сообщается в телеграм-канале кабмина.

На выполнение поручения премьер дал 10 дней. Проверять будут объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Также исключение сделают для проверок, которые проводят контрольные органы на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Ранее Владимир Путин поручил продлить действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей на 2024 год. Об этом он сообщил на совещании с кабмином, выслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения Михаила Мишустина.

В декабре прошлого года мораторий на проверки бизнеса в России был продлен на 2023 год.

В октябре текущего года СМИ писали, что власти РФ обсуждают возвращение проверок бизнеса в случае поступления на него массовых жалоб покупателей. Однако позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сотрудники МВД не должны злоупотреблять проверками бизнеса.

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