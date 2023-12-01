Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Международном центре самбо 2 декабря пройдет финал Континентальной лиги дзюдо, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это один из самых ожидаемых турниров по дзюдо. На нем выступят такие звезды, как олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев, бронзовые призеры Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев и Нияз Ильясов, а также бронзовый призер чемпионата мира Якуб Шамилов.



Мэр рассказал, что зрителей также ждет большая программа с играми и конкурсами.



Международный центр самбо и Международный центр бокса открыли в сентябре 2022 года. За год там состоялись многие крупные турниры, в том числе Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Черникова и Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Лагутина среди юношей 15–16 лет.

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