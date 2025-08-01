01 августа, 09:45Мэр Москвы
Собянин: 220 тыс москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации
Более 220 тысяч москвичей получили жилье или готовятся к переезду по программе реновации, заявил Сергей Собянин.
По словам главы города, за 8 лет реализации проекта в столице построили 410 домов. В процессе строительства находятся еще 500 зданий.
Отмечается, что благодаря реновации москвичи не только получили современное жилье с необходимой развитой инфраструктурой, но и быстрое оформление документов и комфортный процесс переселения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.