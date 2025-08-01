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01 августа, 09:45

Мэр Москвы

Собянин: 220 тыс москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации

Собянин: 220 тыс москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации

Собянин: началась проходка тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгина"

"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин объявил о запуске проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: за два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 млн гостей

Собянин: в Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник

Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское"

Более 220 тысяч москвичей получили жилье или готовятся к переезду по программе реновации, заявил Сергей Собянин.

По словам главы города, за 8 лет реализации проекта в столице построили 410 домов. В процессе строительства находятся еще 500 зданий.

Отмечается, что благодаря реновации москвичи не только получили современное жилье с необходимой развитой инфраструктурой, но и быстрое оформление документов и комфортный процесс переселения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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