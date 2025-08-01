Собянин: 220 тыс москвичей получили жилье или готовятся к переезду по реновации

Более 220 тысяч москвичей получили жилье или готовятся к переезду по программе реновации, заявил Сергей Собянин.

По словам главы города, за 8 лет реализации проекта в столице построили 410 домов. В процессе строительства находятся еще 500 зданий.

Отмечается, что благодаря реновации москвичи не только получили современное жилье с необходимой развитой инфраструктурой, но и быстрое оформление документов и комфортный процесс переселения.

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