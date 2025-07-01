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01 июля, 18:15

Мэр Москвы

Собянин: в районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта КРТ

Собянин: в районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта КРТ

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В районе Соколиная Гора в рамках КРТ возведут современные жилые кварталы, в том числе дома по программе реновации. Проект затрагивает 8-ю улицу Соколиной Горы, Щербаковскую и Мажоров переулок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще один проект реализуют вблизи улицы Генерала Тюленева. Там построят жилой район со всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, а также местами приложения труда и объектами социально-бытового назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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