28 сентября, 08:00Город
Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе
На территории московской городской больницы № 31 заканчивают строительство нового травматолого- ортопедического корпуса. Его возводят вместо старого отделения, которое не справлялось с потоком пациентов.
Основные строительные работы уже завершены. В данный момент специалисты готовят помещения к установке медицинского оборудования, а сам корпус планируют открыть в январе. 27 сентября стройку осмотрел Сергей Собянин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.