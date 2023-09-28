Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

На территории московской городской больницы № 31 заканчивают строительство нового травматолого- ортопедического корпуса. Его возводят вместо старого отделения, которое не справлялось с потоком пациентов.

Основные строительные работы уже завершены. В данный момент специалисты готовят помещения к установке медицинского оборудования, а сам корпус планируют открыть в январе. 27 сентября стройку осмотрел Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.