В Москве начали вакцинировать участников исследования вакцины "Спутник лайт"

12:30
Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" начали проходить вакцинацию. В дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: течение коронавирусной инфекции в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, поставленная в течение 30 дней до даты вакцинации, болезнь ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. За два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.
В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 332 (11,6%) человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Также она назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.
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