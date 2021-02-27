В Москве начали вакцинировать участников исследования вакцины "Спутник лайт"

Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" начали проходить вакцинацию. В дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: течение коронавирусной инфекции в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, поставленная в течение 30 дней до даты вакцинации, болезнь ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. За два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 332 (11,6%) человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Также она назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.