В России выявили 11 534 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 332 (11,6%) человек, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 1 825 случаев, на Санкт-Петербург – 951, на Московскую область – 558, на Нижегородскую область – 395, на Воронежскую область – 296, на Ростовскую область – 281, на Самарскую область – 280, на Иркутскую область – 234, на Челябинскую область – 206, на Саратовскую область – 203, на Пермский край – 194.

Всего в России зарегистрировано 4 234 720 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,03%, Магаданской области, Республике Хакасия, Еврейской автономной области – 0,05%.

За последние сутки подтверждено 439 смертей, за весь период по стране умерло 85 743 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 16 020 человек, за весь период – 3 799 406.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Он отметил, что вирус не исчезнет, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях.