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22:30

Общество

Минздрав России составил список дефицитных лекарств

Минздрав России составил список дефицитных лекарств

Минздрав составил список потенциально дефицитных лекарств

Сотрудники столичных заводов по производству лекарств рассказали о своей работе

Минздрав составил список дефицитных лекарств в РФ

Минздрав РФ составил список дефицитных лекарств

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Минздрав России включил йод и аспирин в список потенциально дефицитных лекарств. Также туда включили ибупрофен, лидокаин, парацетамол и другие. В ведомстве прокомментировали, что список нужен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит.

Тем временем столичный Депздрав сообщил, что закупать лекарства впрок нет смысла: пусть и с задержкой, но нужный препарат поступит. Как рассказали в ведомстве, препараты закуплены, достаточный резерв сформирован. Также постоянно ведется мониторинг цен и наличие в аптеках самых востребованных медикаментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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