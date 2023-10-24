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24 октября, 14:00

M24.RU

Москвичам рассказали о профилактике и лечении сосудистых заболеваний

Москвичам рассказали о профилактике и лечении сосудистых заболеваний

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24 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "День борьбы с инсультом. Инновации и современные технологии в лечении сосудистых заболеваний".

Перед журналистами выступили:

  • директор института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Шамалов;
  • заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3, врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Глотова;
  • заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Кауркин.
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