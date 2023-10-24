24 октября, 14:00M24.RU
Москвичам рассказали о профилактике и лечении сосудистых заболеваний
24 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "День борьбы с инсультом. Инновации и современные технологии в лечении сосудистых заболеваний".
Перед журналистами выступили:
- директор института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Шамалов;
- заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3, врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Глотова;
- заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Кауркин.