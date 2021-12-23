Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19". Пока его будут применять только в больницах. Пациенты вдыхают препарат с помощью ингалятора.

"Мир 19" разработали в Институте иммунологии. Он состоит из двух компонентов, действует на участок генома коронавируса и не дает вирусу размножаться.

Результаты тестирования подтвердили его безопасность и эффективность. Дальше специалисты планируют провести исследование для амбулаторных пациентов, чтобы "Мир 19" можно было купить в аптеке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.