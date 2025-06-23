ФМБА России заявило о готовности к применению вакцины от рака

Федеральное медико-биологическое агентство России подало документы для получения разрешения на применение онковакцины. ФМБА обратилось в Минздрав с заявлением о готовности приступить к клинической работе.

Как отметила руководитель агентства Вероника Скворцова, специалисты завершили трехгодичный цикл доклинических исследований, который подтвердил безопасность вакцины. Также подготовлены производственные площадки, где могут создавать персонализированные препараты.

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