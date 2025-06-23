Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:30

Общество

ФМБА России заявило о готовности к применению вакцины от рака

ФМБА России заявило о готовности к применению вакцины от рака

"Мой район. Новости": Центр женского здоровья начали готовить к открытию на Полярной улице

"Мой район. Новости": поликлиника в Марьине начала принимать пациентов после реконструкции

Московскую программу репродуктивного здоровья могут расширить на другие регионы России

"Завещаю жить": история Сеченовского университета

"Мой район. Новости": Центр женского здоровья откроется на Полярной улице

Новости Москвы: поликлиника с летней террасой и оранжереей открылась в центре Москвы

В Гостином дворе наградили лучших столичных медсестер

В Москве стартовал крупнейший онкологический форум для врачей из 20 стран

"Мой район. Новости": поликлиника в Марьине открылась после реконструкции

Федеральное медико-биологическое агентство России подало документы для получения разрешения на применение онковакцины. ФМБА обратилось в Минздрав с заявлением о готовности приступить к клинической работе.

Как отметила руководитель агентства Вероника Скворцова, специалисты завершили трехгодичный цикл доклинических исследований, который подтвердил безопасность вакцины. Также подготовлены производственные площадки, где могут создавать персонализированные препараты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика