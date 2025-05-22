В Москве выбрали лучшего фельдшера года

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22 мая, 17:30

Общество

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В столице подвели итоги конкурса "Московские мастера" среди фельдшеров скорой помощи. В этом году соревнование прошло в 20-й раз и собрало рекордное количество заявок – на участие откликнулись более тысячи сотрудников 63-х подстанций.

В финале пятеро участников соревновались в условиях, максимально приближенных к реальности. Победителем стал Дмитрий Хромов с подстанции № 56 – он показал лучшее время и результат. Второе место занял Дмитрий Миронов с подстанции № 20, третье – Александр Джимбеев с подстанции № 62.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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