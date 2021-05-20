Политолог рассказал о шансах российской вакцины быть признанной регулятором ЕС

Страны Евросоюза договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам. Но только теми препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Политолог Александр Асафов рассказал о шансах российской вакцины быть признанной регулятором ЕС.

По его словам, вопрос признания российской вакцины Европейским регулятором затягивается в высоких кабинетах. Он подчеркнул, что рынок давно поделен между крупными производителями, и никто не хочет пускать конкурентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.