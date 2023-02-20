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Около 4 тыс москвичей получили помощь во флагманском центре больницы имени Вересаева

Около 4 тыс москвичей получили помощь во флагманском центре больницы имени Вересаева

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Флагманский центр больницы имени Вересаева в Москве работает уже месяц. Каждый день там проводят диагностику и сложнейшие операции. Экстренную медицинскую помощь уже получили около четырех тысяч человек.

Вслед за больницей Вересаева флагманские центры появятся еще в пяти клиниках. Уже в марте принимать пациентов по новым стандартам оказания экстренной помощи начнут в институте имени Склифосовского. В данный момент там готовят оборудование и персонал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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