Около 4 тыс москвичей получили помощь во флагманском центре больницы имени Вересаева

Флагманский центр больницы имени Вересаева в Москве работает уже месяц. Каждый день там проводят диагностику и сложнейшие операции. Экстренную медицинскую помощь уже получили около четырех тысяч человек.

Вслед за больницей Вересаева флагманские центры появятся еще в пяти клиниках. Уже в марте принимать пациентов по новым стандартам оказания экстренной помощи начнут в институте имени Склифосовского. В данный момент там готовят оборудование и персонал.

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