Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" можно заполнить заранее

Павильоны "Здоровая Москва" вернулись в столичные парки. Пройти диагностику можно в 46 зонах отдыха.

Для этого необходимо заполнить базовую анкету или анкету для переболевших COVID-19. Это можно сделать заранее в онлайн-режиме – анкеты есть в разделе "Моя диспансеризация в парке" в электронной медкарте, доступной на портале mos.ru, и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В московских парках работают 37 малых павильонов и 9 больших. Расширенная программа обследований включает в себя более 11 исследований. С их помощью можно выявить сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования. Есть также ряд исследований для переболевших коронавирусом. Пройти их можно, если вы выздоровели не менее 60 дней назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

