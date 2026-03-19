Новости

Новости

19 марта, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Интервью": Вера Коренная – о женском здоровье

Москвичам рассказали о роботах-помощниках в больницах

"Новости дня": москвичи смогут получить направления на анализы без визита к врачу

Первый препарат от старения протестируют на людях в США

В Москве запустили проект "Умная госпитализация" для тех, кому нужно лечиться в стационаре

Москвичи сами смогут выбирать дату и больницу для планового лечения

В Москве запустили проект "Умная госпитализация"

Собянин: объем высокотехнологичного лечения в Москве вырос почти на 50%

Выпуск лекарств от рака в Москве увеличился почти на 11% за год

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москвичи могут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации. После отправки заявки лечащим врачом стационары отправляют свои отклики с конкретными приложениями. Пациенту остается выбрать удобный вариант онлайн – посещать поликлинику вновь не нужно.

"С этого года мы меняем подходы по некоторым заболеваниям к ведению пациентов в поликлинике. В некоторых ситуациях до прихода в поликлинику и вместо прихода поликлинику система на основании жалоб пациента и истории его индивидуальной конкретной истории болезни сразу будет открывать направление на определенные исследования. А уже по их результатам – выдавать тот прием врача-специалиста, который необходим. Уже с апреля в случае, если человек жалуется на боли в колене в ходе опроса при записи к врачу система автоматически анализирует его электронную карту и делает выводы о том, что нужен рентген и в некоторых случаях также анализ крови", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 21 по 24 марта в Москве пройдет форум колледжей. Свои программы представят более 60 образовательных учреждений столицы. Школьники смогут попробовать свои силы в разных профессиях и получить консультации.

медицинаобществообразованиегородвидео

