Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москвичи могут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации. После отправки заявки лечащим врачом стационары отправляют свои отклики с конкретными приложениями. Пациенту остается выбрать удобный вариант онлайн – посещать поликлинику вновь не нужно.

"С этого года мы меняем подходы по некоторым заболеваниям к ведению пациентов в поликлинике. В некоторых ситуациях до прихода в поликлинику и вместо прихода поликлинику система на основании жалоб пациента и истории его индивидуальной конкретной истории болезни сразу будет открывать направление на определенные исследования. А уже по их результатам – выдавать тот прием врача-специалиста, который необходим. Уже с апреля в случае, если человек жалуется на боли в колене в ходе опроса при записи к врачу система автоматически анализирует его электронную карту и делает выводы о том, что нужен рентген и в некоторых случаях также анализ крови", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 21 по 24 марта в Москве пройдет форум колледжей. Свои программы представят более 60 образовательных учреждений столицы. Школьники смогут попробовать свои силы в разных профессиях и получить консультации.