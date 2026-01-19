Раздел "Здоровье" появился на портале mos.ru

На портале mos.ru в личном кабинете пользователей появился новый раздел "Здоровье". В нем автоматически отображаются данные полиса ОМС владельца кабинета, а также полисы детей и других членов семьи.

С помощью этого раздела можно записать к врачу себя или родственника, посмотреть выписанные направления и рецепты, перейти в электронную медицинскую карту и ознакомиться с результатами анализов и обследований.

