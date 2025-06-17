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17 июня, 12:30

Общество

Московские врачи спасли ребенка с пороком сердца еще до его рождения

Московские врачи спасли ребенка с пороком сердца еще до его рождения

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В Москве успешно провели внутриутробную операцию на сердце плода. Через микроскопические проколы специалисты из Филатовской больницы и больницы № 31 имени академика Савельевой удалили жидкость, скапливавшуюся в области сердца.

Операция позволила продлить беременность на месяц. После рождения девочке провели второе вмешательство. В настоящий момент она находится дома. Такие операции стали возможны благодаря стандарту акушерско-гинекологической помощи и работе перинатальных центров в составе многопрофильных стационаров Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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