17 июня, 12:30Общество
Московские врачи спасли ребенка с пороком сердца еще до его рождения
В Москве успешно провели внутриутробную операцию на сердце плода. Через микроскопические проколы специалисты из Филатовской больницы и больницы № 31 имени академика Савельевой удалили жидкость, скапливавшуюся в области сердца.
Операция позволила продлить беременность на месяц. После рождения девочке провели второе вмешательство. В настоящий момент она находится дома. Такие операции стали возможны благодаря стандарту акушерско-гинекологической помощи и работе перинатальных центров в составе многопрофильных стационаров Москвы.
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