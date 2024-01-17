Новый корпус детской городской больницы святого Владимира откроется в 2025 году

Детские отделения московских больниц переводят на новый стандарт оказания медицинской помощи. Старые медучреждения модернизируют и строят новые. Так, в больнице святого Владимира новое отделение для маленьких пациентов заработает в 2025 году. Он станет самым современным многопрофильным центром по лечению и диагностике детских заболеваний.

Как развивается детское здравоохранение в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.