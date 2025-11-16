Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 ноября, 23:15

Город

Более 3 тыс пациентов получили лечение в Центре ядерной медицины "Коммунарка"

В Центре ядерной медицины Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" уже более 3 тысяч пациентов прошли лечение онкологических заболеваний с помощью современных технологий лучевой терапии. За год работы центра около 5 тысяч человек получили здесь высокоточную диагностику.

Врачи используют три линейных ускорителя и уникальную для России систему трёхмерной оптической навигации, обеспечивающую ювелирную точность воздействия на опухоли. В отделении радионуклидной терапии применяют радиоактивный йод для лечения рака щитовидной железы, а диагностику проводят на гибридных томографах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

