Более 220 тыс москвичек приняли участие в программе поддержки репродуктивного здоровья

Более 220 тысяч москвичек приняли участие в уникальной для России программе поддержки репродуктивного здоровья. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках программы участницы сдали анализ на уровень антимюллерова гормона, что позволило им оценить свой репродуктивный потенциал. По результатам исследования многие участницы запланировали беременность, а почти 6 тысяч будущих мам встали на учет по беременности.

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