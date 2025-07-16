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16 июля, 11:30

Общество

Более 220 тыс москвичек приняли участие в программе поддержки репродуктивного здоровья

Более 220 тыс москвичек приняли участие в программе поддержки репродуктивного здоровья

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Более 220 тысяч москвичек приняли участие в уникальной для России программе поддержки репродуктивного здоровья. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках программы участницы сдали анализ на уровень антимюллерова гормона, что позволило им оценить свой репродуктивный потенциал. По результатам исследования многие участницы запланировали беременность, а почти 6 тысяч будущих мам встали на учет по беременности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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