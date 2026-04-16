Городской клинической больнице № 15 имени Филатова исполняется 45 лет

Городская клиническая больница № 15 имени Филатова отмечает 45-летие. За это время учреждение прошло путь от стационара до одного из крупнейших современных медицинских центров Москвы.

Сейчас там работают 3,5 тысячи специалистов. Учреждение включает диагностический центр, терапевтические и хирургические отделения, офтальмологическую службу, флагманский центр и центры женского здоровья.

Последний расположен на Перервинском бульваре. Там можно пройти обследование, встать на учет по беременности и получить помощь профильных специалистов – от акушеров-гинекологов до кардиологов.

