15 декабря, 12:45Общество
Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных клиник России
Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных медицинских клиник России, по версии журнала Forbes. Удерживать лидерскую позицию получается за счет эффективности действующих медучреждений и благодаря расширению сети.
Например, новый современный клинико-диагностический центр открылся в подмосковной Истре. По востребованным направлениям здесь ведут приемы врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.