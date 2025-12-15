Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:45

Общество

Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных клиник России

Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных медицинских клиник России, по версии журнала Forbes. Удерживать лидерскую позицию получается за счет эффективности действующих медучреждений и благодаря расширению сети.

Например, новый современный клинико-диагностический центр открылся в подмосковной Истре. По востребованным направлениям здесь ведут приемы врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав КуликЕвгения Мирошкина

