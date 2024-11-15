Москвичи могут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото

Для москвичей расширили функции электронной медицинской карты. Теперь в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" жители столицы могут вносить свои данные с помощью голоса и фотографий. Сначала пациенту надо пройти авторизацию в приложении.

Регулярное заполнение электронной медицинской карты поможет доктору отслеживать результаты лечения, оценить текущее самочувствие пациента и при необходимости пригласить на внеплановый прием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.