Собянин: "Активные граждане" выберут лучший объект реставрации 2024 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В проекте "Активный гражданин" в 14-й раз стартовал конкурс "Московская реставрация", путем голосования горожане выберут лучший объект реставрации этого года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр отметил, что "Московская реставрация" была создана для поддержки и развития столичной школы реставрации, а также для популяризации исторических и культурных памятников. Одного из победителей конкурса выбирают всегда жители столицы.



В 2024 году в "народной" номинации участвуют палаты Гребенщиковых первой половины XVIII и XIX веков, находящиеся на Таганской улице, колокольня храма во имя Святой Великомученицы Екатерины на Бауманской улице, расположенный на Плющихе клуб завода "Каучук", а также мемориальная квартира А. C. Пушкина на Арбате и, наконец, скульптурный ряд "Социалистический труд и знание", состоящий из 22 фигур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки.



Церемония награждения "Московской реставрации" пройдет в конце этого месяца, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал о подготовке в столице молодых реставраторов. По словам мэра, Москва уделяет огромное внимание профессиональному росту специалистов реставрационного дела. Пробуждать интерес к сохранению культурного наследия власти города стараются со школьной скамьи.

