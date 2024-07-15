Строители рассказали, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Строители завершают отделочные работы и монтаж оборудования во флагманском центре на базе больницы имени В. М. Буянова. Известно, что после завершения всех работ экстренную помощь в новом флагмане будут оказывать по системе триаж: в зависимости от степени тяжести поступившего могут направить в зеленую, желтую или красную зоны.

В новом центре будут принимать до 200 неотложных пациентов в сутки. Кроме того, для проведения всех видов хирургических вмешательств оборудуют девять операционных.

Как оснастят флагманский центр? Когда врачи примут первых пациентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.