15 мая, 11:00Общество
Ракова сообщила, что к "МосМедИИ" присоединился 71 российский регион
К московской медицинской цифровой платформе ("МосМедИИ") присоединился 71 российский регион. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Благодаря сервису "МосМедИИ" врачам доступны около 20 лучших ИИ-сервисов, отобранных ведущими экспертами. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.