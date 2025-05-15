Ракова сообщила, что к "МосМедИИ" присоединился 71 российский регион

К московской медицинской цифровой платформе ("МосМедИИ") присоединился 71 российский регион. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря сервису "МосМедИИ" врачам доступны около 20 лучших ИИ-сервисов, отобранных ведущими экспертами. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.