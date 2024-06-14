Комнаты психологической разгрузки в столичных амбулаториях оборудовали массажными креслами

Москва стала первым регионом, где в поликлиниках начали оборудовать комнаты психологической разгрузки для своих сотрудников. Медучреждения оснастили дорогостоящими массажными креслами, очками дополненной реальности и телевизорами.

Новая техника появилась уже в 220 поликлиниках. Позднее такими комнатами после проведения капремонта будут укомплектованы еще 180 амбулаторий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.