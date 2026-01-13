Клинической больнице имени Кончаловского в Зеленограде исполнилось 60 лет

Городская клиническая больница имени Кончаловского в Зеленограде отмечает 60-летний юбилей. Особой гордостью учреждения является одно из крупнейших в Москве отделений трансфузиологии, создающее уникальный банк крови.

В его коллекции есть редкие фенотипы, которые уже спасали жизни в других регионах страны, например, помогли выжить новорожденному в Иркутске. Ежегодно в больнице принимают более 50 тысяч пациентов и проводят свыше 20 тысяч операций.

