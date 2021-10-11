Врач рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19

Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова рассказала, что это помогает сокращать время лечения.

"В данном конкретном случае для коронавирусной инфекции важно выиграть время, выиграть время у вируса. И чем раньше будет начато лечение, чем раньше будет изолирован человек, у которого обнаружилась коронавирусная инфекция, чем раньше будут протестированы контактные лица, тем больших успехов в борьбе с короновирусеой инфекцией мы добьемся", – отметила медик.

Тест делают желающим в 10 офисах "Мои документы", а также в 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.