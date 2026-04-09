Московские врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, нейрохирурги клиники доктора Рошаля провели уникальную высокотехнологичную операцию. Хирурги прицельно удалили новообразование без вреда для здоровых тканей. После операции у младенца не выявили никаких неврологических нарушений.

