Москвичам рассказали о новых подходах к диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей

11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это заболевание широко распространено среди детей и требует постоянного комплексного контроля.

Как распознать первые симптомы астмы у ребенка и не спутать их с обычной простудой? Какая неочевидная связь существует между здоровьем желудочно-кишечного тракта и дыхательной системой? В чем заключаются особенности функциональной диагностики дыхания у детей разного возраста? Как современные методы терапии помогают маленьким пациентам вести полноценный образ жизни?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: