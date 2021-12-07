В Москве за год более 5,7 млн человек сделали прививки от COVID-19

Уже более 5,7 миллиона человек в Москве сделали прививки от коронавируса за этот год, а более 680 тысяч прошли повторную вакцинацию.

Программа стартовала в столице 5 декабря 2020 года, сначала для отдельных категорий работников, и вскоре стала доступна всем. Выездные бригады работают в самых популярных у москвичей местах, например, в торговых центрах. Привиться можно и в поликлиниках, причем бесплатно.

Сейчас коллективный иммунитет, по последним данным, в городе превышает 72%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.