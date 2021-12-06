Названа приоритетная версия ЧП с обледеневшим лайнером S7

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К "проваливанию" самолета S7 в воздухе мог привести отказ в контуре системы воздушных сигналов. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мог произойти сбой датчика углов атаки. По этой причине в 2018 и 2019 годах разбились два Boeing 737-Мах. Один упал в Яванское море, другой влетел в землю в Эфиопии. Уточняется, что в обоих случаях из-за ошибочных данных системы предупреждения сваливания (MCAS) самолеты не набирали высоту, поэтому автоматика переводила их в пикирующее положение.

Аэробус А321, летевший из Магадана в Новосибирск 2 декабря, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска. На борту находились 199 человек.

Во время полета лайнер стал раскачиваться, а система уведомила об "опасности сваливания" и обледенении двух двигателей. Судно потеряло 2,7 тысячи метров высоты. Тогда сообщалось, что причиной стал отказ электроники. Сажать лайнер пришлось на ручном управлении, посадка прошла благополучно.

Ранее также стало известно известно, что перед полетом корпус лайнера обработали не специальным реагентом, а стеклоомывателем для автомобиля.