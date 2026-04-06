Заммэра Москвы Ракова рассказала о высокотехнологичных операциях на сосудах ног

За последние 2 года в Москве стали проводить на 35% больше высокотехнологичных операций на сосудах ног. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, благодаря таким операциям еще 6 тысяч столичных пациентов избежали тяжелых болезней конечностей. Основное преимущество таких процедур – минимальная травматичность. Уже в первые часы после операций пациенты отмечают снижение болевых ощущений при ходьбе, а через несколько дней возвращаются к активному и полноценному образу жизни.

