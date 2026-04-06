06 апреля, 11:45Общество
Москва на 35% увеличила число высокотехнологичных операций на сосудах ног
За последние 2 года в Москве на 35% увеличилось число высокотехнологичных операций на сосудах ног. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Благодаря таким операциям тяжелых болезней конечностей избежали еще 6 тысяч пациентов.
Уже в первые часы после процедуры пациенты отмечают снижение боли при ходьбе, а через несколько дней возвращаются к привычной жизни.
По словам заведующего отделением сосудистой хирургии больницы имени Иноземцева Симона Папояна, операции выполняются без разреза под рентгенологическим контролем и занимают 1–2 часа.
