Москва на 35% увеличила число высокотехнологичных операций на сосудах ног

За последние 2 года в Москве на 35% увеличилось число высокотехнологичных операций на сосудах ног. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря таким операциям тяжелых болезней конечностей избежали еще 6 тысяч пациентов.

Уже в первые часы после процедуры пациенты отмечают снижение боли при ходьбе, а через несколько дней возвращаются к привычной жизни.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии больницы имени Иноземцева Симона Папояна, операции выполняются без разреза под рентгенологическим контролем и занимают 1–2 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.