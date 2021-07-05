В Москве увеличилось количество пунктов для повторной вакцинации от COVID-19

Еще в 12 поликлиниках Москвы стартовала повторная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторно делать прививку рекомендуется тем, кто вакцинировался первым компонентом более полугода назад. Вице-мэр также подчеркнула, что сдавать анализ на наличие и количество антител перед вакцинацией нет необходимости.

Уже с прошлой недели ревакцинацию от коронавируса можно пройти в 8 павильонах "Здоровая Москва". То есть всего в столице действует уже 20 пунктов.

Для вакцинации доступны два препарата – "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.