Евгений Петросян рассказал о своем опыте вакцинации от COVID-19

В настоящее время Москва сейчас лидирует в стране по темпам вакцинации. В столице привились уже более 2,5 миллиона горожан. Пройти процедуру можно по предварительной записи, либо отстояв в живой очереди.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Юморист Евгений Петросян в воскресенье, 4 июня, получил первую дозу вакцины и рассказал, как перенес процедуру.

Также народный артист РФ поделился своим мнением о вакцинации в целом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.