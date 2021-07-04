Евгений Петросян рассказал о своем опыте вакцинации от COVID-19

19:30
В настоящее время Москва сейчас лидирует в стране по темпам вакцинации. В столице привились уже более 2,5 миллиона горожан. Пройти процедуру можно по предварительной записи, либо отстояв в живой очереди.
В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Юморист Евгений Петросян в воскресенье, 4 июня, получил первую дозу вакцины и рассказал, как перенес процедуру.
Также народный артист РФ поделился своим мнением о вакцинации в целом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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