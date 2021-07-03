Собянин: более 2,7 млн москвичей уже сделали хотя бы первую прививку от COVID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что вакцинация в столице набрала хорошие обороты. В городе общее число привитых превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно прививку получают около 60–70 тысяч граждан. Об этом градоначальник сообщил на своем персональном сайте.

"В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки", – написал мэр.

Он подчеркнул, что в Москве цифровые сертификаты о защите от инфекции получили уже миллионы горожан. В ближайшее время в столице заработает система отправки смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

Также Собянин отметил вклад в борьбу с пандемией столичного бизнеса. По его словам, более 1 500 предприятий уже доложили о вакцинации первым компонентом 60% сотрудников.

В связи с этим власти города приняли решение поощрять ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы.

"Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей", – пообещал мэр.

Гранты на полную оплату коммунальных услуг получат и заведения общественного питания, строго соблюдающие установленные правила. Речь идет о периоде ограничений.

"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", – подчеркнул мэр, добавив, что подробности акций будут объявлены позднее.

Градоначальник выразил надежду, что на следующей неделе первым компонентом вакцины будут привиты уже три миллиона человек.

"Это значит – мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики. Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в столице начнется ревакцинация проживающих в домах престарелых. В январе были бесплатно вакцинированы от коронавируса 97% постояльцев домов престарелых. Спустя шесть месяцев снова будет проводиться вакцинация.

