Ревакцинация в Москве набирает обороты

Ревакцинация в столице набирает обороты. Прививку делают и в поликлиниках, и в павильонах "Здоровая Москва", и в торговых центрах.

Для повторной прививки подойдет любая вакцина, считают специалисты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.