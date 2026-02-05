05 февраля, 12:30Общество
Отечественная вакцина от ротавируса готовится к выпуску в России
Отечественная вакцина от ротавируса готовится к выпуску в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Препарат создан на основе вирусоподобных частиц. В отличие от зарубежных живых аналогов, это делает вакцину более безопасней.
Ротавирус часто приводит к обезвоживанию и особенно опасен для маленьких детей. С появлением российского препарата зависимость от импорта сводится к нулю.
