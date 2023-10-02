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02 октября, 14:30

Наука

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

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Нобелевскую премию по медицине в этом году дали разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19. Об этом объявил Нобелевский комитет в Стокгольме. Премия присуждена двоим ученым, работа которых помогла в создании вакцин Moderna, Pfizer и BioNTech.

По словам многих экспертов, применение этих вакцин связано со значительными рисками – развитием побочных эффектов, в том числе миокардита и перикардита. Эти побочные эффектны даже признала ВОЗ, но сочла их редкими. Тем не менее некоторые европейские страны отказались от их использования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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