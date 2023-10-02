Минздрав заявил о наличии достаточных запасов вакцин от полиомиелита в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящее время на территории России есть в наличии необходимое число вакцин от полиомиелита. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Российской Федерации.

"Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику", – передает "Интерфакс" заявление ведомства.

В министерстве уточнили, что в этом году Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава были заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов.

По данным ведомства, для профилактики полиомиелита (пероральная) заключено соглашение на поставку препарата "БивакПолио" в количестве 3 435 789 доз, а также для профилактики полиомиелита (инактивированная) – "ПоливакСин" в количестве 1 920 729 доз. Оба препарата составляют 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год в РФ.

В Минздраве заявили, что поставка лекарства "ПоливакСин" в российские регионы в первом этапе реализована в полном объеме в количестве 850 тысяч доз.

"Поставка в субъекты РФ по второму этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16.09.2023 по 15.12.2023", – добавили в ведомстве.

В августе Минпромторг России заявил, что несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог американского препарата против гепатита С "Зепатир". В министерстве уточнили, что препарат "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года.

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