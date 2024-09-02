Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 07:30

Город

Врачи столичных эндоцентров повысили выявляемость онкологии

Врачи столичных эндоцентров повысили выявляемость онкологии

Российские ученые создали вакцину от аллергии на березу

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию

"Мой район. Новости": врачи спасли пациентку с редким недугом

Крупную опухоль на сердце удалили пациентке в НИИ имени Склифосовского

"Познавательный фильм": Москва. Боткинская

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Ученые разработали вакцину от аллергии на березовую пыльцу

Итоги работы эндоскопических центров обсудили на конференции в Москве

"Мой район. Новости": новый корпус онкобольницы № 62 появится в "Сколкове"

За три года работы эндоскопических центров Москвы врачам удалось значительно повысить выявление онкологии. Для этого в четырех специализированных учреждениях применяют новейшие методики диагностики и лечения.

Например, при обнаружении небольшого новообразования врачи эндоцентров могут удалить его прямо во время исследования. Пациента могут также направить в стационар для получения необходимого хирургического лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика