02 сентября, 07:30Город
Врачи столичных эндоцентров повысили выявляемость онкологии
За три года работы эндоскопических центров Москвы врачам удалось значительно повысить выявление онкологии. Для этого в четырех специализированных учреждениях применяют новейшие методики диагностики и лечения.
Например, при обнаружении небольшого новообразования врачи эндоцентров могут удалить его прямо во время исследования. Пациента могут также направить в стационар для получения необходимого хирургического лечения.
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