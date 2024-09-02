Врачи столичных эндоцентров повысили выявляемость онкологии

За три года работы эндоскопических центров Москвы врачам удалось значительно повысить выявление онкологии. Для этого в четырех специализированных учреждениях применяют новейшие методики диагностики и лечения.

Например, при обнаружении небольшого новообразования врачи эндоцентров могут удалить его прямо во время исследования. Пациента могут также направить в стационар для получения необходимого хирургического лечения.

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