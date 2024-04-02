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02 апреля, 23:30

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Число установок кардиостимуляторов увеличилось на 30% в Москве с начала 2024 года

Число установок кардиостимуляторов увеличилось на 30% в Москве с начала 2024 года

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В Москве с начала 2024 года число установок кардиостимуляторов увеличилось более чем на 30%. Об этом рассказали специалисты городской клинической больницы имени Юдина.

Вмешательство не требует последующего длительного восстановления. После нескольких дней в стационаре под наблюдением врача-кардиолога пациента выписывают домой.

Кардиостимулятор используют для лечения людей, чье сердце сокращается недостаточно часто или у них отмечаются длительные паузы между сокращениями. Если врач считает, что установка такого устройства необходима, операцию проводят бесплатно по полису ОМС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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