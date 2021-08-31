Первые гости начали собираться на свадьбе Моргенштерна

31 августа в Москве состоится свадьба Моргенштерна. Возле "Москва-Сити" молодоженов ожидает черный теплоход. Первые гости уже начали собираться на торжество. Они получают браслеты, на которых написана аббревиатура "Алишер и Дилара".

Новости о том, что музыкант решил жениться, появились в середине лета. Как пишут СМИ, тогда Моргенштерн все отрицал, но вскоре якобы признался, что его избранница – блогер Дилара Зинатуллина, и предложение она ему сделала сама. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.