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31 марта, 22:00

Культура

"Актуальный репортаж": фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет

"Актуальный репортаж": фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет

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Фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет. Съемочная команда создавала фантастику писателя Кира Булычева буквально вручную: без спецэффектов, шикарных костюмов и на одном энтузиазме. 

Актрису на роль девочки из будущего искали долго. Режиссер хотел, чтобы она выглядела неземной и не похожей на советских школьниц. Наташа Гусева попала на кастинг случайно, хотела получить автограф писателя, а когда советский режиссер Павел Арсенов увидел взгляд девочки понял, что главная героиня перед ним. Подробнее о главных секретах фильма – в эфире телеканала Москва 24.

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