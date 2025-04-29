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29 апреля, 07:45

Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде показали "Свет Великой Победы"

На Мамаевом кургане в Волгограде показали "Свет Великой Победы"

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В Волгограде стартовала акция "Свет Великой Победы". Ее участниками стали делегаты международного форума Союзного государства России и Белоруссии. На Мамаевом кургане они увидели мультимедийное шоу с проекцией на главный монумент мемориального комплекса – скульптуру "Родина-мать зовет".

С помощью света и архивных кадров зрителям напомнили о подвигах героев Великой Отечественной войны. Монумент подсвечивали цветами от красного до золотого, а на стенах мемориала показывали хронику и фотографии участников сражений. Показ продолжится с 7 по 9 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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