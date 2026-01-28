Форма поиска по сайту

28 января, 16:25

Продюсера и телеведущего Александра Олейникова проводили в последний путь

Актер Никита Кологривый поделился "Золотым орлом" с корреспондентом Москвы 24

Светская премьера сериала "Резервация" прошла в Москве

"Интервью": Константин Богомолов – о театре и актерах

Оркестр Imperialis Orchestra выступит в театре "Одеон" 30 января

"Сити": музей "Собрание"

Музейный центр "Масловка" представит новую выставку о поездках за границу

"Интервью": Мария Берсенева – о новых ролях в кино и театре

Московские театры в 2025 году посетили около 5 миллионов зрителей

"Сити": премьера фильма "Комментируй это"

На Троекуровском кладбище простились с режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Александром Олейниковым. Там же состоялось и погребение.

Олейников скоропостижно скончался 24 января в возрасте 60 лет. Как сообщила его дочь Дарья, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Траурную церемонию посетили его друзья и коллеги, кинематографисты и творческие деятели. Среди них – гендиректор Первого канала Константин Эрнст, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.

Александр Олейников получил широкую известность в 1990-х годах как телеведущий. С 1994 по 1998 годы он совместно с Виктором Мережко вел программу "Мое кино" на канале ТВ-6, был лицом передач "Мои новости" и "Моя звезда". Также выступал продюсером таких телепроектов, как "Скандалы недели", "Моя история", "Ваша музыка" и "Ох, уж эти дети".

В разное время занимал руководящие должности на телеканалах ТВ-6, НТВ, "Россия" и "ТВ Центр", а также в дирекции Московского международного кинофестиваля. С начала 2000-х входил в состав Академии российского телевидения.

Олейников участвовал в создании более 30 фильмов и сериалов. Cреди них – "Любовь-морковь", "Лиговка", "Соколова подозревает всех", "Призраки Арбата" и "Детектив на миллион". Он также был автором идеи детектива "Художник".

культуравидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

