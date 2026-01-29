Московские театры в 2025 году посетили около 5 миллионов зрителей. На данный момент они продолжают набирать популярность.

Одной из причин роста интереса является постоянное обновление учреждений. В столице действует программа модернизации театров: проводится капитальный ремонт исторических зданий, а также запущен цифровой сервис "Мосбилет", упрощающий покупку билетов.

